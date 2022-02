Lebensgefahr: Polizei warnt vor Droge «Spice»

In mehreren Fällen seien Jugendliche in Duisburg, nachdem sie die Droge geraucht hatten, in Lebensgefahr geraten und im Krankenhaus gelandet, berichtete die Polizei am Montag. Die 15 bis 17 Jahre alten Jugendlichen hätten die Droge als Liquid aus kleinen Ampullen mit E-Zigaretten konsumiert. Bei «Spice» werden synthetische Cannabinoide mit anderen psychoaktiven Zusatzstoffen versetzt.