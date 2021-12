Leiche aus Fluss geborgen - Todesursache noch unklar

Wie die Polizei mitteilte, hatte Personal einer Schule am Montagmorgen den leblosen Mann in der Ennepe gemeldet. Die Feuerwehr sei daraufhin mit Strömungsrettern angerückt, sagte ein Sprecher. So gelang es, den Körper aus dem Fluss zu ziehen. Die Leiche wurde anschließend in die Gerichtsmedizin gebracht. Zuvor hatte die «Westfalenpost» berichtet. Sowohl die Identität als auch die Todesursache seien bisher ungeklärt, sagte ein Sprecher der Polizei. Ergebnisse würden im Laufe der Woche erwartet.