Leiche bei Löscharbeiten in Dachwohnung entdeckt

Paderborn (dpa/lnw)

Bei Löscharbeiten in einem Mehrfamilienhaus in Paderborn ist die Feuerwehr auf eine Leiche gestoßen. Die Identität der Person sei noch unklar, ebenso wie die Ursache für das Feuer. Kriminalbeamte untersuchten am Freitag weiter den beschlagnahmten Brandort, berichtete die Feuerwehr. Das Feuer war am Vorabend in der Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern der Wohnung.

