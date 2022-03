Leichen aus Auto im Rhein in Wesel sollen obduziert werden

Wesel (dpa)

Nach dem Sturz eines Autos in den Rhein in Wesel sollen die drei gefundenen Leichen am Mittwoch obduziert werden. Das kündigte ein Polizeisprecher am Morgen an. Wann ein Ergebnis vorliege, sei noch unklar. Unterdessen gehe die Suche nach den Ursachen für das Unglück weiter. Ein Gutachter sei bereits am Tag zuvor am Weseler Hafen gewesen und habe viele Fotos gemacht, sagte der Sprecher. Die Auswertung laufe noch.

Von dpa