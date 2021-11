Leichenfund: Polizei geht von natürlicher Todesursache aus

Der am Sonntag auf einem Acker im ostwestfälischen Warburg entdeckte Tote ist eines natürlichen Todes gestorben.

Das Blaulicht an einem Polizeiwagen leuchtet.

Die Obduktion der Leiche des 30-Jährigen habe ergeben, dass er an einer «krankhaften inneren Ursache» verstorben sei, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Zwar stehen noch weitere rechtsmedizinische Untersuchungen aus, ein Fremdverschulden sei jedoch ausgeschlossen. Der Mann komme aus Nordhessen und war dort bereits als vermisst gemeldet worden. Spaziergänger hatten am Sonntagnachmittag seine Leiche auf einem Feld entdeckt. «Radio Hochstift» hatte zuvor berichtet, dass von einem Unglücksfall auszugehen sei.