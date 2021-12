Leicht erhöhte Frequenz bei den Weihnachtseinkäufen

Düsseldorf (dpa/lnw) -

Trotz der verschärften Regeln in der Corona-Pandemie sind am letzten großen Verkaufswochenende viele Menschen in die Innenstädte in Nordrhein-Westfalen gekommen. «Nach einem verhaltenen Anlauf am Morgen melden die Händler jetzt zumindest in einigen Städten eine höhere Frequenz durch die Kunden im Vergleich zu den ersten Adventswochenenden», sagte Björn Musiol vom Handelsverband Rheinland am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. In kleineren Städten mit kurzfristig abgesagten Weihnachtsmärkten falle der Zuspruch der Kunden schlechter aus. Am Sonntag wollen die Handelsverbände ein Fazit zum vierten Adventswochenende ziehen.

Von dpa