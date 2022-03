Leichtes Aufenthaltsrecht für vor Kriegsbeginn Eingereiste

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach dem Willen des nordrhein-westfälischen Integrationsministers Joachim Stamp sollten auch schon kurz vor dem Ukraine-Krieg eingereise Flüchtlinge schnelles und unkompliziertes Aufenthaltsrecht bekommen können. «Es wäre falscher und für die Menschen belastender bürokratischer Aufwand, sie in Asylverfahren zu schicken», erklärte der FDP-Politiker am Freitag in Reaktion auf die vorgesehene Regelung.

Von dpa