Leipzig mit fünf Änderungen in Köln - FC mit vier Neuen

RB Leipzigs Trainer Jesse Marsch will mit einer fast halben neuen Mannschaft endlich in die Erfolgsspur finden. Gegenüber dem 3:6 unter der Woche bei Manchester City nahm der US-Amerikaner für das Spiel beim 1. FC Köln am Samstag fünf Änderungen vor. Mohamed Simakan, Josko Gvardiol, Amadou Haidara, Kevin Kampl und der Ungar Dominik Szoboszlai ersetzen Nordi Mukiele, Angeliño, Tyler Adams, Konrad Laimer und Emil Forsberg, die allesamt auf der Bank sitzen.

Vize-Meister RB hat von den ersten vier Liga-Spielen drei verloren und würde auch im Falle eines Sieges nicht am FC vorbeiziehen. Doch auch die im Vorjahr erst in der Relegation geretteten Kölner gehen mit vier Änderungen gegenüber dem 1:1 in Freiburg ins Spiel: Für Jorge Meré, Salih Özcan, Sebastian Andersson und den gesperrten Florian Kainz beginnen Luca Kilian, Ellyes Skhiri, Ondrej Duda und Jan Thielmann.