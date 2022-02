Leipzig mit Henrichs und Haidara: Andersson stürmt für Uth

Leipzig (dpa)

RB Leipzig geht ohne Emil Forsberg in die Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Köln am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN). Trainer Domenico Tedesco stellt dafür Amadou Haidara ins Mittelfeld der Sachsen. Auch Mohamed Simakan sitzt vorerst auf der Bank. Dafür steht Benjamin Henrichs in der Startelf. Er wird auf der rechten Außenbahn spielen, während Lukas Klostermann in die Dreierkette rückt.

Von dpa