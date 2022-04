Leitsch: Glückt dem Bochumer jetzt wieder ein Treffer?

Bochum (dpa)

Wenn es so läuft wie zuletzt, wird Maxim Leitsch am Samstag im Revierderby bei Borussia Dortmund wieder jubeln. Dem jungen Innenverteidiger des VfL Bochum unterlief beim 0:2 gegen den FC Augsburg am Sonntag ein ähnlich folgenschwerer Patzer wie vor kurzem im Pokalspiel gegen den SC Freiburg: Ein völlig verunglücktes Rückspiel, das der Gegner zum Tor nutzte. Diesmal war es Andre Hahn, der mit seinem 1:0 den «Türöffner» für den Sieg schaffte. Auf genau so eine Situation habe er spekuliert, erklärte der Stürmer.

Von dpa