Letzter Tag des 9-Euro-Tickets: NRW bietet Anreiz für Abos

Essen (dpa/lnw)

Zum letzten Mal können die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen an diesem Mittwoch für den Preis von neun Euro in ganz Deutschland den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Zum 31. August läuft nach drei Monaten das bundesweit gültige 9-Euro-Ticket aus. Über eine mögliche Nachfolgeregelung des beliebten und sehr stark genutzten Angebots läuft derzeit überall eine hitzige Debatte. Bis eine Lösung gefunden ist, dürfte es jedoch noch etwas dauern.

Von dpa