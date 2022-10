Leutheusser-Schnarrenberger bleibt Antisemitismusbeauftragte

Düsseldorf (dpa/lnw)

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) bleibt Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen. Das hat die schwarz-grüne Landesregierung beschlossen. «Die andauernde Phase eines erstarkten Antisemitismus bedingt die Fortführung dieses Amtes: Im Jahr 2021 gab es in Nordrhein-Westfalen einen Anstieg auf 437 antisemitische Straftaten. In diesem Jahr wurden für das erste Halbjahr bisher 146 antisemitische Straftaten gezählt», teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit.

Von dpa