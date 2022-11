Leverkusen bestreitet Testspiel bei den Glasgow Rangers

Leverkusen (dpa/lnw)

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen wird in der Wintervorbereitung ein Testspiel gegen die Glasgow Rangers bestreiten. Die Partie beim schottischen Rekordmeister findet am 10. Dezember in Schottland (14 Uhr MESZ) statt, teilte Leverkusen am Dienstag mit. Es ist aber nicht das einzige Testspiel der Werkself während der WM-Pause. Bereits am 16. November (Ortszeit) bestreitet Bayer ein Spiel beim St. Louis City Soccer Club in den USA. Diese Partie ist Teil einer fünftägigen USA-Reise des Clubs vom 13. bis 18. November. Anschließend haben die Profis von Trainer Xabi Alonso knapp zwei Wochen Pause.

Von dpa