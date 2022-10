Leverkusen-Chef Carro stärkt Trainer Xabi Alonso

Leverkusen (dpa)

Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro hat dem neuen Trainer Xabi Alonso nach dem mäßigen Start mit der Werkself den Rücken gestärkt. Er sei «sehr zufrieden» mit der Arbeit des spanischen Ex-Profis, sagte Carro (58) vor der Partie in der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen den VfL Wolfsburg bei Sky. «Er ist sehr fokussiert, er fordert und fördert, er arbeitet an den Basics.»

Von dpa