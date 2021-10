Leverkusen-Coach Seoane lobt Bayers «Teamspirit»

Leverkusen (dpa)

Der Leverkusener Fußball-Lehrer Gerardo Seoane hat seiner jungen Mannschaft nach bisher wettbewerbsübergreifend neun Pflichtspielen in dieser Saison eine positive Entwicklung bescheinigt und insbesondere die Mentalität seiner Spieler gelobt. «Wir bewegen uns in vielen Dingen in eine gute Richtung. In Glasgow hatten wir eine gute spielerische Linie und sind als Auswärtsteam sehr selbstsicher aufgetreten», sagte der 42-Jährige einen Tag nach dem 4:0-Erfolg in der Europa League bei Celtic Glasgow.

