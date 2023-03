Leverkusen gegen Budapest von Beginn an mit Frimpong

Leverkusen (dpa)

Bayer Leverkusen kann im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Ferencvaros Budapest wie erhofft von Beginn an auch auf Jeremie Frimpong zurückgreifen. Der Niederländer, der beim 4:1 gegen Hertha BSC am Sonntag nach einer überragenden ersten halben Stunde mit einem Tor und einer Vorlage wegen Muskelbeschwerden ausgewechselt worden war, steht in der Startelf.

Von dpa