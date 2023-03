Leverkusen im Achtelfinale Favorit gegen Budapest

45 Uhr/RTL+) gegen den ungarischen Meister Ferencvaros Budapest. Die Werkself hat zunächst Heimrecht, das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag in Ungarn statt. Bereits im Vorjahr trafen die beiden Teams in der Gruppenphase aufeinander. Damals gewann Bayer zu Hause mit 2:1 und verlor in Budapest mit 0:1, kam im Gegensatz zu Ferencvaros aber weiter. In der Runde zuvor hatten sich die Leverkusener, die am Sonntag beim 4:1 gegen Hertha BSC eine der besten Saisonleistungen zeigten, im Elfmeterschießen bei der AS Monaco durchgesetzt.