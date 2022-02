Leverkusen mit fünf Änderungen nach Niederlage in Mainz

Leverkusen (dpa) -

Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane hat nach der 2:3-Niederlage in Mainz sein Team für das Spiel gegen Arminia Bielefeld auf fünf Positionen geändert. Der zuletzt gesperrte Mitchel Bakker sowie Charles Aranguiz, Exequiel Palacios und Paulinho rutschten ins Team für Piero Hincapie, Kerem Demirbay, Amine Adli und den unter der Woche angeschlagenen Robert Andrich. Zudem ersetzt Lucas Alario im Sturmzentrum den verletzten Torjäger Patrik Schick, der in Mainz einen Muskelfaserriss in der Wade erlitt.

Von dpa