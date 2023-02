Leverkusen verliert in Europa League gegen Monaco

Leverkusen (dpa)

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen droht in der Europa League das Aus. Das Team von Trainer Xabi Alonso verlor am Donnerstagabend gegen die AS Monaco nach zwischenzeitlicher Führung mit 2:3 (0:1). Axel Disasi traf in der Nachspielzeit (90.+2 Minute) zum Sieg der Gäste, die im Rückspiel am kommenden Donnerstag in Monaco die deutlich bessere Chance auf das Erreichen des Achtelfinales haben.

Von dpa