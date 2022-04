Leverkusen will Torflaute beenden, Tapsoda wieder fit

Leverkusen (dpa/lnw)

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen kann für das Spiel bei der SpVgg Greuther Fürth am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wohl mit Edmond Tapsoda planen. «Er hat noch leichte Beschwerden. Aber ich gehe davon aus, dass er dabei ist», sagte Trainer Gerardo Seoane am Freitag. Der Abwehrspieler des Tabellenvierten hatte in den vergangenen Tagen über Knieprobleme geklagt.

Von dpa