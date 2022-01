Leverkusener Amiri vor Wechsel zum CFC Genua

Fußball-Nationalspieler Nadiem Amiri von Bayer Leverkusen steht nach Informationen des «Kicker» vor einem Wechsel in die Serie A zu CFC Genua. Der Spieler und der italienische Club seien sich bereits über die Konditionen einig, berichtet das Magazin. Nun seien die Vereine am Zug. Spekuliert wird über ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption in Höhe von etwa neun Millionen Euro.

Amiri habe am Mittwoch in Leverkusen nur abseits der Mannschaft trainiert. Der 25-Jährige, der im Juli 2019 von der TSG 1899 Hoffenheim an den Rhein gewechselt war, kam in dieser Saison unter dem neuen Trainer Gerardo Seoane in 27 Pflichtspielen nur auf sechs Startelf-Einsätze.