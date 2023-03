Linienbus prallt gegen Wohnhaus: Drei Verletzte

Castrop-Rauxel (dpa/lnw)

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Montagnachmittag ein Linienbus gegen ein Wohnhaus in Castrop-Rauxel geprallt. Der Busfahrer und eine Frau im Bus - sie war der einzige Fahrgast - wurden mit teils schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine Bewohnerin des betroffenen Hauses wurde leicht verletzt.

Von dpa