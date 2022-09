Literaturpreis Ruhr an Büsing für Debütroman «Nordstadt»

Essen/Witten (dpa/lnw)

Die Bochumerin Annika Büsing ist für ihren Debütroman «Nordstadt» mit dem diesjährigen Literaturpreis Ruhr ausgezeichnet worden. Die Autorin erhielt den mit 15.000 Euro dotierten Hauptpreis am Donnerstagabend im Kulturzentrum «Werk.Stadt» in Witten. Das teilten der Regionalverband Ruhr (RVR) und das Literaturbüro Ruhr mit, die den Literaturpreis seit 1986 jährlich vergeben. Der Hauptpreis der Fachjury geht jeweils an eine Autorin oder einen Autor mit Bezug zum Ruhrgebiet.

Von dpa