Lkw auf A2 umgekippt: Sperrung

Der Lkw kippte in der Nacht zum Dienstag aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Seite, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Der Fahrer und ein weiterer Mann, die sich in der Kabine aufgehalten hätten, seien nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Die Sperrung dauerte wegen der Bergungsarbeiten nach Angaben eines Sprechers um 5.00 Uhr noch an. Der Verkehr werde abgeleitet.