Lkw-Brand auf A3: Langer Stau am Kreuz Bonn/Siegburg

Siegburg (dpa/lnw)

Die Autobahn 3 ist am Donnerstagmorgen wegen eines Lkw-Brandes bei Siegburg vorübergehend gesperrt worden. Zwischen dem Kreuz Bonn/Siegburg und der Ausfahrt Siebengebirge hatte ein Lastwagen nach einem Unfall am frühen Morgen Feuer gefangen, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten am Morgen noch an. Beide Fahrtrichtungen sind zunächst nur teilweise befahrbar, wie die Feuerwehr weiter mitteilte. Laut Staumelder des WDR stockte der Verkehr gegen 7 Uhr in Richtung Köln auf einer Länge von 15 Kilometern. In Richtung Frankfurt gab es vier Kilometer Stau.

Von dpa