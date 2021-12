Lkw fährt in Stauende: Autofahrer tot, Zwei in Lebensgefahr

Kamen (dpa/lnw)

Ein Lkw-Fahrer hat am Donnerstag auf der A1 bei Kamen einen tödlichen Auffahrunfall verursacht. Zwei weitere Menschen wurden lebensgefährlich verletzt. Der Lkw-Fahrer habe in Richtung Köln offenbar einen Stau nicht rechtzeitig erkannt und sei auf einen Pkw mit Anhänger aufgefahren, der auf das Auto vor ihm auffuhr, teilte die Polizei am Abend mit.

Von dpa