LKW-Fahrer reißt Baustellensicherung mit: Schwer verletzt

Tecklenburg (dpa/lnw)

Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 nördlich von Münster ist am Freitagmorgen ein Lastwagenfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann aus dem Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz in Fahrtrichtung Bremen mit seinem Fahrzeug gegen eine Baustellensicherung gefahren. Warum der 55-jährige nach rechts von der Fahrbahn abkam und den Anhänger des dafür aufgestellten Lkw mitriss, ist Teil der Ermittlungen.

Von dpa