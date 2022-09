Lkw mit 20 Tonnen Fleisch brennt aus: Verkehr gestört

Dortmund (dpa/lnw)

Wegen eines ausgebrannten Lkw haben Autofahrer auf der A1 zwischen Schwerte und Westhofener Kreuz am Mittwoch stundenlange Verkehrsbeeinträchtigungen in Kauf nehmen müssen. Die A1 wurde nach dem Brand in Richtung Köln bis zum Nachmittag teilweise gesperrt. Der mit 20 Tonnen Rinderhälften beladene Lkw war am Mittwochmorgen in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Vermutlich sei ein technischer Defekt dafür verantwortlich gewesen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Von dpa