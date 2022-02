Lkw mit Desinfektionsmittel nach Stunden auf A1 gelöscht

Greven (dpa/lnw)

Auf der Autobahn 1 bei Greven nördlich von Münster haben in der Nacht Feuerwehrleute über Stunden einen brennenden Lkw gelöscht. Die Flammen seien immer wieder aufgelodert, berichtete die Feuerwehr. Der vermutlich mit leicht entflammbarem Desinfektionsmittel beladene Lastwagen mit Anhänger war nach Angaben der Feuerwehr aus unbekannter Ursache am Dienstag zwischen 1.00 und 2.00 Uhr in Brand geraten.

Von dpa