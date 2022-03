Löcher in Tank gebohrt: Unbekannte stehlen 200 Liter Diesel

Diebe haben mindestens 200 Liter Diesel aus einem abgestellten Lastwagen in Hagen-Haspe gestohlen.

Dazu bohrten die Unbekannten offenbar jeweils oben und unten ein Loch in den Tank des Fahrzeugs, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer habe den leeren Tank erst beim Start des Motors bemerkt, als die Tanklampe aufleuchtete. Daraufhin habe er den Tank kontrolliert und festgestellt, dass der Außenbehälter beschädigt ist. Zuvor sei der 62-Jährige auf dem Weg zu dem Laster über ein Brecheisen gestolpert, habe sich dabei aber laut Polizeiangaben nichts weiter gedacht. Das Brecheisen stellten die Beamten beim Aufnehmen der Anzeige dann sicher. Bereits am vergangenen Wochenende war es zu einem ähnlichen Fall in der Nähe gekommen, wie die Polizei abschließend mitteilte.