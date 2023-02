Lösen von Aktivisten: Polizei kauft hunderte Liter Speiseöl

Hintergrund: Am Mitte vergangener Woche waren die Polizeibehörden angewiesen worden, dass alle 10.000 Beamtinnen und Beamten im Streifendienst und in den Hundertschaften das Lösen von festgeklebten Klima-Aktivisten lernen sollen. Die Materialien sollten jeweils dezentral beschafft werden. Am besten geeignet - so hieß es in einer internen Handlungsanweisung der Polizei - sei Sonnenblumenöl. Zudem brauche man Holzspatel.

Die Düsseldorfer Polizei will nach Angaben eines Sprechers zum Beispiel 75 solcher Sets zusammenstellen. In der Landeshauptstadt hatte es zuletzt wie auch in Köln Aktionen von festgeklebten Klima-Aktivisten gegeben.