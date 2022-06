«LOL»: Komiker Abdelkarim hat sein Pokerface überrascht

Köln (dpa)

Der Comedian Abdelkarim zeigt sich erstaunt über sein Pokerface in der Amazon-Prime-Serie «LOL: Last One Laughing». «Ich wusste gar nicht, wie ich aussehe, wenn ich nicht lache, ich sollte mich demnächst bei einem Poker-Wettbewerb anmelden», sagte der 40-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag am Rande der Verleihung des Deutschen Entertainment Awards in Köln. «Aber was in mir vorging, hat ja zum Glück keiner gesehen.»

Von dpa