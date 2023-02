Lückenkemper sagt Start bei Hallen-EM ab

Die 26 Jahre alte Leichtathletin vom SCC Berlin wolle sich auf die Freiluftsaison mit der WM im August in Budapest als Höhepunkt vorbereiten, erklärte Chefbundestrainerin Annett Stein am Sonntag. Bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Dortmund hatte Lückenkemper über 60 Meter in 7,17 Sekunden den Titel gewonnen.