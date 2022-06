Luftbrücke für Kriegsverletzte - Smudo unterstützt

Mönchengladbach (dpa)

Eine humanitäre Luftbrücke an die ukrainische Grenze für Kriegsverletzte und Schwerkranke ist am Samstag am Flughafen Mönchengladbach offiziell an den Start gegangen. Der erste Flug am «Ukraine Airlift Day» ging am Samstagmittag in Richtung ukranische Grenze in die Luft, berichtete einer der Initiatoren, Uwe Lutz vom Vorstand der European Bonanza Society (EBS). Mit dem «Ukraine Airlift Day» will man weitere freiwillige Helfer gewinnen - Flugzeugeigentümer wie auch Piloten.

