Luftfilter-Affäre: Stadt einigt sich auf Vergleich

Düsseldorf (dpa/lnw)

In der Affäre um den Kauf von Luftfiltern hat sich die Stadt Düsseldorf mit ihrem fristlos entlassenen Vize-Schulamtsleiter auf einen Vergleich geeinigt. Beide Seiten hätten das Arbeitsverhältnis per Aufhebungsvertrag beendet, teilte das Arbeitsgericht in Düsseldorf am Dienstag auf Anfrage mit (Az.: 14 Ca 1645/21). Zu den Details des Vergleichs wurden keine Angaben mitgeteilt.

Von dpa