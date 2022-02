Luftsicherheitskräfte: Verdi ruft zu Ausstand auf

Düsseldorf/Köln (dpa/lnw)

Zur Durchsetzung höherer Entgelte in der laufenden Tarifrunde hat die Gewerkschaft Verdi Luftsicherheitskräfte am Flughafen Köln/Bonn aufgerufen, am Mittwochmorgen vorübergehend die Arbeit niederzulegen. Ihr Landesbezirk Nordrhein-Westfalen wandte sich an Beschäftigte in der Personal- und Warenkontrolle sowie der Frachtkontrolle. Der Ausstand soll von 4.00 bis 24.00 Uhr dauern, wie die Gewerkschaft am Dienstag mitteilte.

Von dpa