Luke Mockridge kündigt Tour für 2022 an

Köln (dpa)

Luke Mockridge will im nächsten Jahr auf die Bühne zurückkehren. Der Komiker kündigte am Donnerstag in einem Video auf seinem Instagram-Account eine Tournee an. Beim Ticketanbieter Eventim sind Karten für die Auftritte unter dem Titel «Welcome back to Luckyland» ab dem 26. März in Frankfurt buchbar.

Von dpa