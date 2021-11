LWL-Museen lassen nur noch Geimpfte und Genesene ein

Münster (dpa/lnw)

Wegen steigendender Corona-Infektionszahlen haben in den Museen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) künftig zunächst nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt. Die 2G-Regeln gelten von Freitag an in den 18 Museen sowie in den Besucherzentren am Kahlen Asten und am Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Porta Westfalica, wie der LWL am Dienstag mitteilte. Auch für die Veranstaltungen und Tagungen in den Einrichtungen des LWL müssten Besucher dann nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind.

Von dpa