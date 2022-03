Mädchen bastelt Friedenstauben: Dieb stiehlt Ukraine-Spende

Düsseldorf (dpa/lnw)

Unbekannte haben bei einem Einbruch in eine Eisdiele in Düsseldorf eine private Geldspende für die vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen gestohlen. Wie die Düsseldorfer Polizei am Donnerstag auf Anfrage bestätigte, war am Dienstagmorgen gegen 4.00 Uhr die Scheibe des Eiscafés in der Tannenstraße eingeschlagen worden. Den Angaben zufolge wurde vom Tresen ein Glas gestohlen, in dem sich zuvor gesammeltes Geld für die Opfer des Krieges in der Ukraine befunden hatte - etwa 120 Euro.

Von dpa