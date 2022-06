Mädchen bei Autorennen getötet: Jugendstrafen gefordert

Aachen (dpa)

Im Aachener Prozess um den Unfalltod einer Achtjährigen ist die Staatsanwaltschaft in ihren Plädoyers vom Mordvorwurf abgerückt: Sie forderte für die beiden Angeklagten jeweils eine Jugendstrafe von fünf Jahren wegen vorsätzlicher Teilnahme an einem Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch sagte.

Von dpa