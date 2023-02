Männer bezahlen Prostituierte mit Spielgeld

Zwei Männer haben eine Prostituierte in Hagen mit Spielgeld bezahlt.

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Die beiden Männer hätten in der Nacht zum Samstag mehrere Dienstleistungen der 29-Jährigen in Anspruch genommen und der Frau dafür augenscheinlich vier 20-Euro-Scheine übergeben, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Erst, nachdem die Männer das Haus schon verlassen hatten, bemerkte die Frau laut Mitteilung der Polizei, dass es sich bei den Scheinen um Spielgeld handelte. Die Polizei habe die falschen Banknoten sichergestellt und ihre Ermittlungen aufgenommen.