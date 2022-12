Männer mit Sturmhauben überfallen Seniorin

Zwei mit schwarzen Sturmhauben maskierte Unbekannte haben eine 84 Jahre alte Frau in Krefeld in ihrer Wohnung überfallen und niedergeschlagen.

Die beiden Männer hätten am Freitagnachmittag geklingelt und mit Gewalt die Tür aufgedrückt, die die Frau zunächst nur einen Spalt breit geöffnet hatte, berichtete die Polizei. Die Seniorin stürzte. Die Täter sperrten sie in ein Zimmer ein. Dort gelang es ihr, den Knopf ihres Hausnotrufs zu drücken. Bevor sie befreit werden konnte, waren die Männer unerkannt geflohen. Nach ihnen wurde gefahndet. Helfer brachten die leicht verletzte Rentnerin in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.