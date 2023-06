Männer schlagen mit Billardstock aufeinander ein: Verletzte

In der Zwischenzeit solidarisierten sich den Angaben zufolge 60 Personen mit den beiden Schlägern und versuchten, den Einsatz der Bundespolizei zu stören. Die Polizei sprach mehrere Platzverweise aus und leitete Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden Männer und gegen Unbekannt ein. Der 24-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf, der 22-Jährige hatte Hämatome am Körper und klagte über Schwindelgefühle. Beide wurden in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht, der zerbrochene Billardstock sichergestellt.