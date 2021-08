Männer stehlen Auto aus Werkstatt und rasen in Holzhütte

In Hamm haben zwei Männer ein Fahrzeug aus einer Kfz-Werkstatt gestohlen und auf der Flucht eine Holzhütte zerstört. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde einer der beiden Männer gefasst.

Nachdem die Täter in der Nacht zu Mittwoch in die Werkstatt eingebrochen waren und mit dem Auto wegfuhren, kam ihnen die Polizei entgegen. Bei der anschließenden Flucht kamen die Einbrecher von der Straße ab, durchbrachen mit dem Wagen einen Zaun und krachten in die Holzhütte, die über dem Auto zusammenfiel.

Laut Polizei konnten die Männer sich dennoch befreien und weglaufen. Einer der beiden, ein 21-Jähriger, konnte in der Nähe festgenommen werden. Er war laut Alkoholtest betrunken, hat keinen Führerschein und ist polizeibekannt. Der zweite Täter war am Mittwochmorgen noch flüchtig.