Männer verstecken rezeptpflichtige Pillen in ihren Masken

Köln (dpa)

Versteck mitten im Gesicht: Zwei Männer in Köln sind mit rezeptpflichtigen Pillen auffällig geworden, die trickreich in ihre Mund-Nasen-Masken eingearbeitet waren. Das Versteck deckten Beamte in der Nacht von Freitag auf Samstag auf, wie die Bundespolizei mitteilte. Die beiden 24 und 25 Jahre alten Männer seien am Kölner Hauptbahnhof angetroffen und zunächst zur Dienststelle gebracht worden, da sie sich nicht hätten ausweisen können. Bei einer Durchsuchung fanden Polizisten in Summe 33 Pillen, die in den Innenseiten ihrer medizinischen Masken eingearbeitet waren. Die Männer hatten sie direkt vor dem Mund getragen.

Von dpa