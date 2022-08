Mainz 05 erwartet zum Auftakt einen heißen Kampf in Bochum

Mainz (dpa/lnw)

Der 1. FSV Mainz 05 erwartet beim Bundesliga-Auftakt beim VfL Bochum einen heißen Tanz. «Da kommt einiges auf uns zu. Das haben wir letzte Saison erlebt. Es ist nicht so einfach, in Bochum zu bestehen», sagte Mainz-Coach Bo Svensson vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Von dpa