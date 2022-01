Mainzer Kapitän Niakhaté vor Bochum-Spiel frei getestet

Mainz (dpa)

Der FSV Mainz 05 hat seinen Kapitän Moussa Niakhaté rechtzeitig vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum frei testen lassen können. Der 25 Jahre alte Abwehrspieler steht am Samstag in der Startelf der Rheinhessen. «Alle behördlichen Maßnahmen haben wir erfüllt, auch die klinischen Tests haben wir alle bestanden. Wir haben ihn Donnerstag frei testen können. Er hat seitdem zwei Einheiten bestritten. Er ist fit am Start», sagte Sportdirektor Martin Schmidt in einem Sky-Interview vor dem Anpfiff.

Von dpa