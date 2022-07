Mal freundlich, mal regnerisch: Unbeständiges Wetter in NRW

Essen (dpa/lnw)

Teils freundlich, teils wechselhaft: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich in den kommenden Tagen bei sommerlich warmen Temperaturen auf unterschiedliche Wetterlagen einstellen. Am Donnerstag wird es zunächst heiter, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen sagte. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken bleibe es trocken - bei Temperaturen von maximal 23 Grad im Norden und 27 Grad im Rheinland.

Von dpa