Mann an Bahnübergang von Güterzug erfasst und getötet

Weilerswist (dpa/lnw)

In Weilerswist (Kreis Euskirchen) ist ein Mann von einem Güterzug erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann habe am frühen Dienstagmorgen bei geschlossenen Schranken den Bahnübergang an der Blankenheimer Straße im Stadtteil Derkum überqueren wollen und dabei wohl einen ankommenden Güterzug übersehen, sagte ein Polizeisprecher in Euskirchen. «Wir gehen von einem Unfallgeschehen aus.» Zeugen hätten angegeben, dass der 38-Jährige im letzten Moment noch versucht habe, die andere Seite zu erreichen, so der Sprecher weiter. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Von dpa