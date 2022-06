Mann angelt gequälten Wels aus Rhein: Tier verendet

Duisburg/Neuss (dpa/lnw)

Ein 34 Jahre alter Angler aus Düsseldorf hat am Pfingstmontag am Rheinufer bei Neuss-Grimlinghausen einen blutenden Wels aus dem Wasser gezogen. An dem rund zwei Meter langen Fisch hingen drei Drähte, die ihm ein Unbekannter offensichtlich durch sein Maul gestochen hatte, teilte die Polizei in Duisburg am Montag mit.

Von dpa